Malcolm Delaney, nelle ultime due stagioni europee all’Olimpia Milano, è ancora senza squadra.

L’esterno americano, uno dei migliori visti nel corso degli ultimi anni in EuroLega, attualmente si trova negli Stati Uniti d’America perché nel Vecchio Continente non ha ancora trovato la giusta collocazione per l’annata 2022-2023.

Su Twitter, un po’ per gioco, un po’ per scherzo, un po’ perché gli piace, continua a proporsi a squadre a destra e a manca. Dopo aver detto a Riccardo Moraschini di essere pronto qualora cercassero una point guard alla Reyer Venezia, ha fatto lo stesso con il Partizan Belgrado in cui gioca il suo buon amico Kevin Punter, anche lui ex Olimpia Milano:

“Vieni al Partizan bro! Potrei. Quando avranno bisogno di una point guard tra qualche mese, farò una chiamata a Kevin Punter”.

I might. When they need a pg in a few months I’ll make the call to @KPJunior_ https://t.co/yguHlc8JGb — malcolm delaney (@foe23) August 22, 2022

Naturalmente non si tratta neanche lontanamente di una notizia di mercato. Semplicemente ha fatto intendere che tra un po’, tra qualche mese, sarà abile e arruolabile per una formazione di EuroLega. E che preferirebbe giocare meno di una stagione intera, forse anche per una questione anagrafica.

Insomma, stiamo a vedere se Malcolm Delaney riuscirà a esaudire il suo desiderio di giocare ancora in Europa dove essere stato in NBA con gli Atlanta Hawks. Bisogna ammettere che l’ultima stagione milanese – complici anche i tanti problemi fisici – non è stata per nulla esaltante, anzi…