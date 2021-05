Malcolm Delaney risponde ad Andrea Trinchieri: “Gli piace il vino rosso”

Non è tardata ad arrivare la replica meneghina alle parole di Andrea Trinchieri che sono circolate questa mattina. L’allenatore del Bayern Monaco ha dichiarato, nel podcast del club bavarese, che per lui la sua squadra “ha vinto la serie di Playoff contro l’Olimpia Milano per 3-1”. Come era lecito aspettarsi, questo ragionamento legato agli episodi ha generato un po’ di stizza in Milano, seguendo anche le polemiche che ci sono state negli ultimi mesi. A rispondere a Trinchieri è stato Malcolm Delaney, di gran lunga il giocatore dell’Olimpia più attivo sui social.

L’americano ha prima commentato l’articolo di Eurohoops che riportava le parole di Trinchieri con una semplice emoji del facepalm:

🤦🏽‍♂️ — malcolm delaney (@foe23) May 10, 2021

Poi Delaney ha fatto seguire a questo un altro tweet ironico sulle dichiarazioni di Trinchieri, talmente assurde da dover essere frutto di una sbornia secondo lui. “L’amico beve il vino rosso migliore” ha scritto sul suo profilo, evidentemente riferendosi al coach del Bayern Monaco. Quella del giocatore di Milano è una citazione, visto che lo stesso Trinchieri, dopo aver raggiunto i Playoff, aveva dichiarato che avrebbe festeggiato proprio con una piscina di vino rosso.

Buddy drinks the finest Italian wine — malcolm delaney (@foe23) May 10, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.