Malcolm Delaney risponde ad Ataman: “I coach NBA sono i migliori di tutti”

Malcolm Delaney, giocatore dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, ha risposto a Ergin Ataman che aveva detto che il basket europeo è molto meglio della NBA e che molti coach di EuroLega sono meglio degli allenatori NBA:

“Mondi diversi. Non ha a che fare con la conoscenza. Gli allenatori NBA sono i migliori al mondo. Adattarsi a tempi e culture differenti è il problema più grande. Devi essere in grado di gestire questo fatto di essere un allenatore NBA e sapere che la squadra non ruota intorno a te. Folle, ma realtà”.

Different worlds. Doesn’t have to do with knowledge. Nba coaches are the best in the world. Adjusting to different times and cultures is the biggest problem. You have to be able to handle that being a nba coach and know the team doesn’t revolve around you. Crazy, but reality — malcolm delaney (@foe23) May 18, 2021

Non si è limitato qui perché ha voluto paragonare anche il college all’EuroLega:

“Sono pochi. Ma la NBA ha i migliori allenatori del mondo. Ce ne sono alcuni in EuroLega che corrispondono a questa descrizione. Ma tieni anche conto di come ti prepari e lo stile. L’Europa è più simile al college. Molto strutturato e dettagliato. È difficile confrontare questi due mondi e dire cosa farebbero a quel livello”.

It’s a few. But nba has the best coaches in the world. Their are a few in El who fit this description. But you also take into account how you prepare and style. Europe is more like college. Very structured and detailed. It’s hard rot compare and say what they’d do on that level. https://t.co/kyATN6SYzm — malcolm delaney (@foe23) May 18, 2021

Sono sempre difficili da fare questi paragoni però è davvero difficile dare torto a Malcolm Delaney sulla risposto a Ergin Ataman e i coach NBA. In NBA ci sono tantissimi allenatori fenomenali, quasi tutti, e poi stiamo proprio parlando di due mondi diversi, specialmente a livello culturale.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.