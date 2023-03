Maledizione Jonathan Isaac, nuovo infortunio: stagione finita dopo 11 partite

Jonathan Isaac, a fine gennaio, era tornato in campo dopo addirittura 2 anni di assenza. Il giocatore degli Orlando Magic si era rotto il crociato nella “bolla”, e da lì la franchigia ci era andata molto cauta, per usare un eufemismo, nel suo processo di recupero. Anche nelle stagioni precedenti Isaac era infatti risultato molto fragile fisicamente, e si volevano evitare ricadute. Per questo motivo il giocatore non è mai sceso in campo nei back-to-back in questa stagione e veniva impiegato con un minutaggio ancora ridotto, poco più di 11′ di media.

Ma ieri sera è arrivata la peggiore notizia possibile. Dopo qualche partita di assenza per un problema muscolare, Isaac si è dovuto operare per riparare un adduttore lesionato e la sua stagione è quindi terminata a marzo, dopo appena 11 gare disputate. Un duro colpo anche dal punto di vista mentale, visto che l’ala dei Magic stava pian piano riprendendo confidenza col campo e ora sarà costretto ad altri mesi di stop. La speranza è quella di rivedere Jonathan Isaac la prossima stagione, ma Orlando forse ora ci andrà ancora più cauta.

Il contratto di Isaac, firmato qualche mese dopo la rottura del crociato, scadrà nel 2025 ma da quest’anno è solo parzialmente garantito. Ciò significa che gli oltre 17 milioni di dollari di stipendio gli saranno dovuti solo in parte, se i Magic decideranno ad un certo punto di tagliarlo. La prima data è ottobre 2023, ma se Orlando dovesse tagliarlo entro quella data lo stipendio garantito sarebbe comunque di 16 milioni di dollari. Diverso il discorso per il 2024, anche se forse prematuro: per la stagione 2023-24 infatti Isaac avrà soli 7.6 milioni di dollari garantiti su 17.4.