Moltissimi tifosi italiani ricorderanno Malik Hairston. L’americano ha giocato nel nostro Paese dal 2010 al 2013: la prima stagione con la Montepaschi Siena, mentre le altre due con l’Olimpia Milano, la seconda addirittura da capitano. Dopo un addio brusco a Milano, ha girovagato per l’Europa, vincendo anche un campionato israeliano con l’Hapoel Gerusalemme, fino ad appendere forzatamente le scarpette al chiodo nell’estate del 2019, a soli 32 anni.

Dopo un’esperienza decennale da professionista nel mondo del basket, è tornato nella sua Detroit, dove ha lanciato un fast-casual restaurant al 18456 di Grand River Ave, chiamato Spudz & Clucks. Hairston ha co-fondato il ristorante a luglio 2020 con suo fratello, Richard, e il loro amico, Ty Haygood:

“È davvero gratificante servire i nostri clienti con ali di pollo di alta qualità e patatine fritte di livello superiore. Abbiamo lavorato senza sosta con il nostro team per sviluppare il menù con sapori che faranno impazzire gli amanti del pollo e del fritto. Oltre all’aspetto culinario, come gruppo di imprenditori, ci stiamo anche sforzando di aumentare il numero di attività culinarie di proprietà all’interno della nostra comunità”.

Solitamente i giocatori di basket, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, restano in questo mondo, diventando dirigenti, allenatori oppure direttori sportivi. Malik Hairston ha deciso di abbandonare del tutto lo sport che gli ha dato da mangiare per anni per entrare nel complicato oceano della ristorazione.

Chissà se riuscirà a sfondare anche in questo campo. Di certo lo spirito competitivo non gli manca e nemmeno l’intraprendenza. Non tutti sono in grado di arrivare in NBA e vincere dei titoli da professionista.

