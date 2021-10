Malore in campo, muore un giocatore della Fortitudo Messina

Haitem Jabeur Fathallah era un giocatore siciliano di 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina in Serie C Gold. Quest’oggi si trovava a Reggio Calabria, dove stava affrontando la squadra di casa insieme ai suoi compagni quando ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. La partita è stata subito interrotta e Fathallah trasportato in ospedale, dove però purtroppo è morto poco dopo.

Una tragedia che colpisce la Fortitudo Messina, ma anche tutto il basket italiano. Secondo quanto scritto da Sky TG24, alcuni medici presenti in tribuna avrebbero provato a soccorrere subito il ragazzo, senza successo. Prima di Messina, Fathallah aveva giocato sempre in Sicilia con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, collezionando oltre 250 presenze nelle minors della regione.