Mannion sempre in quintetto in Summer League ma questa volta non brilla

Anche questa notte hanno giocato i Milwaukee Bucks di Nico Mannion in Summer League e anche questa notte l’ex giocatore della Virtus Bologna, ora in forza al Baskonia, è partito in quintetto e la sua squadra ha vinto la seconda gara di fila su due disputate.

25 minuti sul parquet per la point guard italo-americana con però un pessimo 0/9 da tre punti e 6 punti a referto, frutto di un 2/5 da due e 2/5 dalla linea della carità.

Mannion non è riuscito a ripetere la sua prestazione durante la gara di esordio in Summer League in cui aveva messo a segno 16 punti.

C’è però un dato positivo nella vittoria per 84 a 75 contro Phoenix: i 6 assist. Si conferma essere un esterno molto bravo nel mettere in azione i compagni, un po’ come aveva dimostrato sia con i Golden State Warriors sia con l’Italbasket a Belgrado e a Tokyo.

Stiamo a vedere se questa settimana abbondante a Las Vegas gli permetterà di ottenere una chiamata da coach Gianmarco Pozzecco per il Mondiale che si svolgerà nelle Filippine, in Giappone e Indonesia.

La prossima gara di Mannion in Summer League NBA con Minnesota sarà mercoledì 12 contro i Brooklyn Nets.

