Manresa e Tenerife affronteranno i club israeliani a porte chiuse

Nei giorni scorsi si era parlato della trasferta dell’Hapoel Gerusalemme a Manresa, in programma il 15 ottobre, perché il Barcellona aveva respinto la richiesta del club israeliano di allenarsi al Palau Blaugrana. La notizia era arrivata nel mezzo delle polemiche, sollevate dalla tifoseria organizzata del BAXI Manresa, che aveva chiesto ufficialmente che la partita venisse cancellata per quanto sta accadendo da ormai due anni in Medio Oriente.

Poco fa sia Manresa che La Laguna Tenerife, squadra che affronterà in casa gli israeliani del Bnei PenLink Herzliya il 14 ottobre, hanno pubblicato un comunicato ufficiale congiunto in cui annunciano che entrambe le partite, di EuroCup e di Basketball Champions League, verranno disputate a porte chiuse. I due club spagnoli hanno scritto che, pur rigettando fermamente qualsiasi forma di violenza in ogni contesto, non possono astenersi dal giocare le partite della competizione per non incorrere in sazioni disciplinari ed economiche. Infine hanno concluso scrivendo che che giocheranno le partite senza tifosi per ragioni di sicurezza.

La situazione geopolitica in questi giorni è particolarmente delicata, visto che sembra si sia giunti ad una potenziale pace tra l’esercito israeliano e Hamas: questo non ha però placato le polemiche in tutto il mondo per le atrocità commesse in Palestina.

Foto: FIBA