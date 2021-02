Mantova brilla ancora e annienta Verona all’ultimo respiro: coach Di Carlo fa 2 su 2!

STAFF MANTOVA – TEZENIS VERONA 84-80

(16-20, 25-19, 22-22, 21-19)

E’ “derby Time” alla Grana Padano Arena dove arriva la Tezenis Verona. Ad aprire le danze è il pivot USA Weaver che realizza i primi due canestri per la Staff Mantova. Dall’altra parte l’ex Candussi mette a referto ben 7 punti consecutivi conditi anche da una tripla (4-7). Gli ospiti mettono il ‘Nos’ e si portano sul 7-12 grazie ai canestri di Severini e Tomassini (gioco da 3 punti buttandosi all’indietro). Gli Stings comunque ci sono e rispondono con la bella tripla di Maspero e alla serpentina vincente di Ceron ma Verona punisce ancora la difesa virgiliana dalla lunga distanza con Greene e Severini grazie ad un’ottima circolazione di palla (12-18). Nel finale di quarto Mantova accorcia con Ferrara e capitan Ghersetti (16-20). La seconda frazione si apre con un parziale di 9-2 per i padroni di casa firmato da Ferrara. James (bomba del sorpasso), Ghersetti e Bonacini (25-22). Gli scaligeri provano a scuotersi con le super bombe di Janelidze e il solito Severino (chirurgico dall’arco dei 3) ma Mantova non arretra di un cm e continua a produrre gran mole di gioco andando a realizzare con la coppia americana James-Weaver. Candussi però sembra veramente in trance agonistica e realizza ancora 6 punti in striscia coadiuvato dall’altro ex Jones che sguscia via in contropiede costringendo al fallo antisportivo Weaver e riportando nuovamente avanti i suoi (35-36). Prima dell’interavllo lungo c’è ancora spazio per una tripla di un irrefrenbile Candussi (lasciato colpevolmente libero dsalla difesa biancorossa) e alle realizzazioni di Cortese che valgno il controsorpasso (41-39).

L’avvio di Mantova, al rientro sul parquet, sembra promettere bene con la tripla realizzata da Ghersetti ma è solo un’illusione perchè poi le tenebre avvolgono la squadra di coach Di Carlo subendo un parziale di 2-15 grazie alle azioni vincenti di Candussi e Severini, quest’ultimo letteralmente scatenato mettendo a segno la bellezza di 11 punti tra cui 3 bombe micidiali (46-54). Gli Stings sembrano molto sulle gambe ma riescono a rientrare trascinati dal carisma di capitan Ghersetti che mette a segno i 2 canestri che danno il la alla rimonta biancorossa grazie anche alle 2 bombe incredibili di Ceron e ai punti messi a segno di James consistenti in 4 liberi, frutto anche di un tecnico fischiato a coach Diana, e all’importantissimo contropiede sulla sirena a 10’dal termine (63-61). L’ultimo quarto è entusiasmante con colpi di scena continui: Mantova continua a giocare su ritmi altissimi mettendo in seria difficoltà i gialloblu e grazie alle splendide giocate di James, Cortese e Weaver riesce ad infliggere un break di 12-2 (75-63). Verona prova a reagire con la tripla di Tomassini supportato da Caroti (ben 5 punti consecutivi) ma Ceron da una mazzata pesantissima realizzando il canestro un gioco da 3 punti che vale nuovamente il +12 (83-71). Gli Stings ora devono solamente amministrare e giocare con il cronometro cosa ma Verona non è mai doma e grazie ad una striscia in serie da parte di Greene, Candussi e Jones arriva sino al -3 (83-80). Gli ultimi istanti sono di pura adrenalina: Tomassini fallisce la tripla del possibile aggancio, James vola a rimbalzo costringendo al fallo la difesa veronese e fa 1/2 dalla lunetta che vuol dire seconda vittoria consecutiva dall’arrivo Di Carlo sulla panchina biancorossa.

TABELLINI

STAFF MANTOVA: Weaver 10, James 18, Ceron 17, Cortese 9, Bonacini 5, Ghersetti 14, Ferrara 4, Maspero 7. All: Di Carlo

TEZENIS VERONA: Greene IV 10, Tomassini 8, Jones 8, Caroti 8, Severini 19, Candussi 20, Janelidze 7, Pini 0. All: Diana