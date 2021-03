Mantova ritrova il sorriso battendo la capolista dopo un’altalena di emozioni incredibili

BERTRAM TORTONA – STAFF MANTOVA 74-79



(18-20, 16-18, 17-23, 23-18)

Partono forte gli ospiti che infilano 3 triple consecutive firmate da capitan Ghersetti (tornato a disposizione di coach Di Carlo) e Ceron ma i padroni di casa rispondono subito al fuoco biancorosso con Mascolo e Cannon (8-9). Tortona prova ad aumentare i giri del motore riuscendo a trovare dei canestri facili con Severini (4 punti in striscia) e D’Ercole (tripla) ma Mantova c’è e realizza con Weaver e Ghersetti (15-13). Anzi negli istanti finali del quarto riesce addirittura a piazzare un mini break di 5-0 con il bel canestro da sotto da parte di Infante, 2 liberi di Veideman dopo un fallo antisportivo subito e la tripla di Maspero che vale il 18-20. La seconda frazione si apre con la bella tripla di Cortese e i canestri da 2 di Ferrara e Infante mentre il gioco della Bertram si fa sempre più farraginoso e confusionario soprattutto in fase offensiva (24-28). La Staff allora cerca di approffittare del momento di appannamento dell’avversario andando a segno con la coppia dei lunghi Ghersetti-Weaver (31-34). Tortona si aggrappa a Mascolo (già 10 punti a referto) e arrriva sino al -1 ma poi Cortese realizza la sua seconda bomba del match e rispedisce i bianconeri a 4 lunghezze di svantaggio all’intervallo lungo (34-38).

Al rientro dagli spogliatoi gli Stings riprendono da dove avevano finito e infatti dopo una ‘magata’ geniale di Maspero (palla racambolare sulla schiena dell’avversario dalla rimessa) diventano letteralmente glaciali dall’arco dei 3 realizzando 5 bombe consecutive firmate da Ceron (doppia tripla), Maspero, Veideman e Infante siglando un super parziale di 5-15! Tortona dopo aver accusato tremendamente lo strappo subito cerca di rientrare, faticosamente, in partita accorciando le distanze con i liberi di Ambrosini, Sanders, Cannon e i canestri di D’Ercole e Gazzotti (51-61 alla fine del terzo quarto). L’ultimo periodo è tutto da vivere con un’altalena di emozioni incredibili: la Staff sembra gestire in tranquillità la partita andando ad incrementare ulteriormente il gap grazie a 5 punti in rapida successione di Infante, una penetrazione vincente di Bonacini con annesso gioco potenziale da 3 punti e la tripla pesantissima sulla sirena dei 24 di Maspero (57-74). Poi succede l’imponderabile: Tortona aumenta al massimo l’energia in entrambe le fasi di gioco rendendo Mantova praticamente inoffensiva e piazzando un super parziale di 15-0 e riportandosi a solo 2 lunghezze dagli ospiti a 100 secondi dalla fine (72-74). I protagonisti di questo recupero straordinario sono Mascolo, Sanders (ben 7 punti in rapida successione), D’Ercole (tripla) e Ambrosini. Mantova, totalemente sotto shock riesce a sbloccarsi dalla lunetta con Cortese che va a subire un fallo importantissimo (72-75). Nell’azione successiva Sanders realizza il canestro del -1 ma poi i padroni di casa sono costretti a commettere il fallo per 2 volte consecutive su Rain Veideman che non sbaglia a cronometro fermo e realizza 4 liberi consecutivi che valgono il successo esterno contro la capolista per 74-79.

TABELLINI

BERTRAM TORTONA: Cannon 13, D’Ercole 11, Sanders 11, Mascolo 13, Ambrosin 14, Severini 8, Gazzotti 4, Morgillo 0, Graziani o. All: Ramondino

STAFF MANTOVA: Ceron 12, Veideman 10, Maspero 13, Ferrara 6, Ghersetti 9, Bonacini 3, Weaver 4, Infante 13, Cortese 9. All: Di Carlo