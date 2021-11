Marc Gasol ha scelto: questa settimana la firma con Girona

Dopo un paio di mesi di allenamenti individuali, Marc Gasol ha finalmente deciso dove giocherà in questa stagione. Il centro spagnolo tornerà nel campionato spagnolo, ma non nella Liga ACB. Gasol firmerà infatti per il Girona, squadra di cui è presidente e che milita in LEB Oro, la nostra Serie A2.

Marc Gasol aveva già giocato a Girona prima che fallisse, tra il 2006 e il 2008 nella massima serie spagnola, vincendo l’MVP ed esplodendo definitivamente. Da lì poi il salto in NBA con la scelta dei Lakers e la trade che lo portò immediatamente ai Grizzlies in cambio del fratello Pau. L’ormai ex centro di Memphis e Toronto ha annunciato su Instagram che si presenterà alla, è il caso di dirlo, sua squadra questo giovedì.