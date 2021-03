Marc Gasol racconta la sua bruttissima esperienza con il Covid-19

Marc Gasol è tornato in campo nella sconfitta 109-101 dei suoi Los Angeles Lakers contro i Philadelphia 76ers. Il centro spagnolo era fermo da due settimane a causa del Covid-19.

Un’esperienza davvero brutta per il lungo gialloviola che ha accusato pesantemente i sintomi tipici del Coronavirus: febbre e forte mal di testa, problemi respiratori, perdita di gusto e olfatto. Addirittura Gasol ha riferito di aver avuto grosse difficoltà anche nel salire pochi scalini.

“È una cosa seria – ha affermato dopo il suo ritorno sul parquet -, non bisogna scherzarci su, è una cosa che bisogna prendere molto seriamente. In quei momenti sono riuscito a mettere il basket al posto giusto, cioè ho capito che non è la cosa più importante”.

