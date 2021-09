Marc Gasol sarà il prossimo colpo del Girona in LEB Oro?

Sembrava quasi scontata la firma di Marc Gasol col Barcellona, ora che la sua carriera NBA è terminata. Il lungo è stato scambiato nei giorni scorsi dai Lakers ai Grizzlies, che lo taglieranno permettendogli di rimanere in Spagna. Invece il Barça, a causa delle difficoltà economiche che sta attraversando, non appare in grado di completare l’operazione. Ed ecco allora che ad approfittarne dovrebbe essere il Girona, altra squadra catalana che milita però in LEB Oro, la nostra A2.

Secondo L’Esportiu de Catalunya, Marc Gasol sarebbe ad un passo proprio dal Girona e addirittura l’annuncio potrebbe arrivare già domani. Mancherebbe dunque pochissimo per rivedere Gasol in Europa, anche se non in una delle competizioni principali. Evidentemente per il lungo spagnolo, che ha vinto tanto in carriera ed è stato MVP della Liga prima (proprio con la maglia di Girona nel 2008) della NBA, a questo punto della carriera e a 36 anni, l’importante è stare vicino alla famiglia.

Nell’amichevole di ieri tra Girona e Weather in Cornella, Gasol era in tribuna: un altro segnale chiaro del suo ritorno “a casa” nella squadra che lo accolse dal 2006 al 2008.

