Marc Gasol torna in Liga e per poco non batte il Real Madrid

Ieri sera è stato il momento dell’esordio stagionale di Marc Gasol, che per la prima volta dopo 14 anni tornava in Liga ACB col suo Girona. Il campionato spagnolo ha modificato una regola proprio per permettere al veterano di giocare, visto che prima non gli sarebbe stato possibile essendo lui anche il presidente del Girona.

Gasol se l’è vista subito col Real Madrid, fresco vincitore della Supercoppa nei giorni scorsi. Il Girona, neopromossa, ha rischiato l’impresa in casa dei Blancos, cadendo solo 94-88 sotto i colpi di Mario Hezonja (23 punti). Marc Gasol, 37 anni, ha chiuso con 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 25′: una prestazione di altissimo livello.

Marc Gasol’s return to the ACB League in the 88-94 Girona’s defeat against Real Madrid: 25:22 minutes

21 points

7 rebounds

7 assists

3/3 3PTS

10/12 FT

34 EFF

37 YEARS He’s back! 🇪🇸pic.twitter.com/BAbNCduYf4 — Cesare Milanti (@cesaremilanti) September 29, 2022