Marc Gasol trascina il suo Girona alla promozione in Liga ACB

Marc Gasol qualche mese fa aveva deciso di rinunciare ai grandi palcoscenici NBA ed europei per stare più vicino alla sua famiglia, firmando col Girona, squadra di cui è anche presidente, in LEB Oro, ovvero la nostra Serie A2.

A 37 anni, oggi Gasol è riuscito nell’impresa di portare Girona di nuovo in Liga ACB, come quando ci giocava 14 anni fa, quando fu MVP del campionato spagnolo con quella maglia. Nelle prime 9 partite dal suo ritorno in Spagna, il Girona aveva ottenuto solo 2 vittorie. È poi partita la rimonta che ha permesso al club di raggiungere i Playoff. Secco 3-0 nel primo turno contro il Leyma Baquet Coruna, poi la vittoria delle Final Four su partita singola. Prima 77-68 contro il Lleida (11 punti in 17′ per Gasol) e stasera 66-60 sull’Estudiantes, arrivato secondo a pari-merito Granada, promossa direttamente.

Nella finale, Marc Gasol ha chiuso con 11 punti, 8 rimbalzi e 4 stoppate in 28′, totalizzando 27 di valutazione, il dato più alto tra tutti i giocatori in campo. Bisognerà capire ora le intenzioni del lungo spagnolo: continuare anche in Liga, oppure appendere le scarpette al chiodo? Nel frattempo, sicuramente si starà godendo questo storico traguardo. Girona non giocava in Liga dal 2008, data dello scioglimento del club rifondato poi da Gasol nel 2017 con una nuova società.