Marcelinho Huertas lascia in lacrime Tenerife: dopo 8 anni tornerà in EuroLega

Nelle scorse ore Marcelinho Huertas ha tenuto una conferenza stampa speciale, per dire addio a La Laguna Tenerife dopo 8 anni. Il veterano brasiliano, 43 anni, farà un percorso incredibilmente raro: alla sua età tornerà, dopo queste 8 stagioni alle Canarie, a giocare in EuroLega firmando col Dubai Basketball. L’annuncio ufficiale è arrivato tra le lacrime: “Non è stata una decisione facile e prenderla a metà di una stagione la rende ancora più complicata. In questi anni sono sorte opportunità difficili da rifiutare, ma ho sempre trovato motivi per restare qui”.

Marcelinho ha segnato la storia recente di un club come Tenerife, che ha vinto con lui una Basketball Champions League e due Coppe Intercontinentali. Il playmaker brasiliano si è distinto vincendo per due volte l’MVP della stagione di BCL e in un’occasione, nel 2022, anche quello delle Final Four della competizione, oltre all’MVP della stagione regolare di Liga ACB nel 2025.

Nella sua ultima stagione in carriera in EuroLega, nel 2018-19 con il Baskonia, Marcelinho aveva segnato 7.8 punti di media con 4.7 assist.