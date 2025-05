Marcelinho Huertas lo ha fatto di nuovo: MVP di BCL a quasi 42 anni

LeBron James sta dando lezioni di longevità in NBA, ma qui in Europa il brasiliano Marcelinho Huertas non è certo da meno. Il prossimo 25 maggio il playmaker di Tenerife compirà 42 anni e nelle scorse ore è stato nominato MVP della stagione di Basketball Champions League per il secondo anno di fila. È il primo a riuscirci nella storia della competizione, dopo una stagione da 16.7 punti e 7.0 assist di media raggiungendo le Final Four con il club spagnolo.

Ieri sera Tenerife è stata sconfitta in semifinale dal Galatasaray, ma Marcelinho è stato comunque il migliore in campo dei suoi con 18 punti. Il giocatore, che ad oggi vanta una carriera di 24 anni, aveva rinnovato con la squadra spagnola l’anno scorso: visti i risultati, chissà che non decida di proseguire per un’altra stagione.

Nella sua carriera, Marcelinho ha indossato maglie prestigiose come quelle della Fortitudo Bologna, del Baskonia, del Barcellona e perfino dei Los Angeles Lakers, con i quali ha totalizzato 76 partite tra il 2015 e il 2017. Negli ultimi anni il brasiliano è stato assoluto dominatore in Basketball Champions League nonostante l’età: oltre ai due premi di MVP, nel 2022 era stato premiato anche come MVP delle Final Four, competizione vinta con Tenerife quell’anno.

Tenerife ha conquistato anche il premio di Coach of the Year della BCL con Txus Vidorreta, mentre Marcelinho Huertas è stato inserito nel primo quintetto della competizione.

Alberto Diaz dell’Unicaja Malaga è invece il Difensore dell’Anno di BCL, mentre Nolan Traore di Saint-Quentin è stato premiato come Young Player of the Year.

Foto: FIBA