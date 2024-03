Marco Belinelli ammette di aver pensato al RITIRO: “Chi me lo faceva fare?”

La scorsa stagione per Marco Belinelli non è stata affatto semplice: pur rappresentando uno dei migliori giocatori del roster della Virtus Bologna, se non il migliore, l’azzurro ha visto il proprio minutaggio ridursi soprattutto in EuroLega. Le decisioni spettavano all’ex allenatore, Sergio Scariolo, indicato da molti come principale responsabile del limitato rendimento di Belinelli in bianconero fino a quest’anno, quando invece con Luca Banchi l’ex NBA si è affermato addirittura come uno dei migliori giocatori d’Europa nonostante i quasi 38 anni.

Belinelli un paio di giorni fa è stato ospite dell’evento live organizzato a Bologna da Gianluca Gazzoli e alcune sue dichiarazioni sulla passata stagione sono finite sul Resto del Carlino. L’italiano ha ammesso di aver addirittura pensato di ritirarsi per l’andamento della sua stagione: “L’anno scorso è stato difficile, in campionato avevo la possibilità di giocare ma in Europa no. Mi è stato vietato di farlo per molti motivi, che rispetto. Vedevo la squadra perdere e volevo dare una mano. Ho anche pensato di mollare: chi me lo faceva fare, a 37 anni? La situazione poi è cambiata, ora sono felice che vada tutto bene”.

Nella scorsa stagione in EuroLega, Marco Belinelli ha giocato 16.9 minuti di media contro i 23.0 di quest’anno: una differenza di ben 6′. Ciò si è tradotto anche in cifre migliori: 14.2 punti di media in questa stagione contro i 10.0 di un anno fa. Nella stagione 2023-24, tra ottobre e gennaio, Belinelli era finito ai margini delle rotazioni con 11 partite non a referto e altre 3 con meno di 10′ sul parquet.

