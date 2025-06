Marco Belinelli avvicina il ritiro: “Potrebbe essere la ciliegina sulla torta”

Marco Belinelli alza da capitano il trofeo dello Scudetto. Un nuovo successo della Virtus Bologna dopo quello successivo al suo ritorno, ormai quattro anni fa.

Una vittoria celebrata dal Beli e dedicata ad Achille Polonara.

Sembra ieri che riuscivo a riportare lo Scudetto alla Virtus subito dopo il mio ritorno. Poi ci sono state finali che non si sono concluse bene per noi. Volevamo tanto questo successo, stasera o domani porteremo la coppa in ospedale da Polonara che la desidera tantissimo. Queste sono emozioni fantastiche che arrivano al termine di un anno complicato, siamo stati bravi a chiuderlo con una grande gioia. Per me è stato un anno faticoso e devo ringraziare tutto il club, era importante comportarmi da buon capitano e riportare il tricolore a Bologna.

Poi l’inevitabile passaggio sul suo futuro. Belinelli non ufficializza il ritiro e si prende altro tempo per pensare ma le sue parole sembrano avvicinare l’ipotesi.

Questo Scudetto potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Sono stanco e ho bisogno di pensare per bene a ciò che voglio fare, voglio rifletterci ed evitare di dare una risposta definitiva adesso. Il successo lo dedico a Polonara ma anche alla mia famiglia e in particolare a mia moglie. Sono professionista da quando avevo 16 anni, per lei crescere le nostre figlie con così tante assenze da parte mia non è stato per nulla facile, ora potrebbe essere arrivato il momento di godersi la famiglia.

Fonte: DAZN / Discovery