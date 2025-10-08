Marco Belinelli è sicuro: “Italbasket unico rimpianto della mia carriera”

Marco Belinelli da qualche settimana ha annunciato ufficialmente il suo ritiro. Per lui una nuova vita nella veste di ambassador e consulente per la Virtus Bologna.

Il Beli ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, dicendo di aver realizzato tutti i suoi sogni.

Essere il volto dell’Italia in NBA mi riempie d’orgoglio, vuol dire aver realizzato il mio sogno da bambino. Se oggi tanti ragazzi si riconoscono in me e mi considerano un esempio di costanza, dedizione e passione significa che ho fatto qualcosa di importante. La NBA mi ha permesso di raggiungere traguardi straordinari, di vivere momenti irripetibili e credo anche di aver lasciato un’impronta. Fin da piccolo sognavo di arrivare lì: mio fratello Enrico mi mostrava le vecchie videocassette di Michael Jordan e Larry Bird, e spesso restavamo svegli di nascosto di notte per guardare le partite. Il mio obiettivo è sempre stato trasformare la pallacanestro nel mio mestiere. Ho avuto la fortuna di giocare al massimo livello, restare 13 stagioni in Nba, vincere un titolo e trionfare nella gara del tiro da tre all’All-Star Game.

Belinelli a Il Corriere del Trentino ha parlato anche in maniera più approfondita dell’ultima fase della sua carriera con la Virtus Bologna.

Sono tornato dove tutto è cominciato e ho vinto ancora. Lo Scudetto del 2021, conquistato con la Virtus nella mia città e davanti alla mia famiglia, ha avuto un valore speciale. Volevo dimostrare che non ero tornato per godermi la pensione la carriera in tranquillità, ma per mettermi ancora in discussione e vincere. È stato tutto magnifico. Quando ho annunciato il ritiro e ho sentito così tanto affetto da parte della gente, mi sono davvero reso conto di quello che ho lasciato nel mondo del basket. Non solo per ciò che ho fatto sul parquet, ma soprattutto per quello che ho cercato di essere come persona. Ed è questo, alla fine, che conta davvero di più per me.