Marco Belinelli ha reagito stizzito alle parole di Scariolo?

Nella conferenza stampa di ieri sera, Sergio Scariolo ha velatamente criticato la scelta della Virtus Bologna di rimanere immobile nella finestra di mercato della scorsa settimana in EuroLega. I bianconeri erano stati accostati ad Achille Polonara, ma alla fine hanno deciso di non aggiungere giocatori.

Scariolo ha dichiarato che la Virtus ha, secondo lui, solo tre italiani che possono veramente giocare, ovvero Alessandro Pajola, Nico Mannion e Daniel Hackett. Ha aggiunto che Marco Belinelli “può aiutare” e che spera che Awudu Abass, ancora out per infortunio, possa competere a buoni livelli quando rientrerà. Proprio le parole che lo riguardavano potrebbero non essere piaciute al Beli, il quale in mattinata ha pubblicato un criptico tweet composto solo da emoji del “facepalm”.

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Marco Belinelli (@marcobelinelli) January 16, 2023

Ovviamente non ci sono prove che il tweet sia collegato alle parole di Scariolo, ma il tempismo ha fatto sorgere il dubbio in molti. Belinelli a marzo compirà 37 anni e in questa stagione, in Serie A, sta segnando 10.6 punti di media, quarto miglior marcatore bianconero. In EuroLega l’azzurro è stato spesso utilizzato con il contagocce ed è andato in doppia cifra solo due volte, ma contribuendo ad esempio in maniera chiave al successo sul Fenerbahçe. Le parole di Scariolo, se davvero questa fosse la motivazione dietro il tweet, sarebbero quindi state interpretate come una mancanza di rispetto nei suoi confronti.