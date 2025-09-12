Marco Belinelli, il futuro è in FIP? Le parole di Petrucci

Marco Belinelli ha detto addio al basket giocato ormai da qualche settimana, ma il suo futuro non è ancora stato chiarito. I giornali ad agosto avevano parlato di un possibile ruolo da Ambassador nella Virtus Bologna di cui è stato capitano negli ultimi anni, ma lo stesso giocatore aveva frenato dicendo che avrebbe dovuto parlarne con la società. Da allora nessuna novità, e ora si fa avanti anche un’altra ipotesi: un ruolo in FIP.

Intervistato da Il Tempo, oltre a parlare del possibile approdo di Luca Banchi sulla panchina della Nazionale, Gianni Petrucci ha anche commentato questa possibilità: “Mi auguro che possa trovare spazio in Federazione perché è un altro nostro tesoro, l’unico a vincere l’anello NBA e la gara del tiro da 3, ne ho già parlato con Datome e se vorrà ci sarà posto per lui”.

Belinelli è stato uno dei simboli dell’Italbasket degli ultimi 20 anni: in azzurro ha totalizzato 154 partite (59 gare ufficiali con 15.4 punti di media).