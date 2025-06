Marco Belinelli non ha ancora annunciato il ritiro, ma ne parla…

Dopo una carriera lunga, vincente e segnata da traguardi storici, Marco Belinelli ha lasciato intendere che la vittoria dello Scudetto 2025 con la Virtus Bologna potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della sua carriera da giocatore. Intervistato da Rai 2, il capitano bianconero ha aperto con sincerità alla possibilità del ritiro, sottolineando quanto sia importante per lui chiudere il cerchio da vincente.

“Potrebbe essere davvero la giusta chiusura. Sono tornato in Virtus vincendo lo Scudetto e magari mi ritiro vincendone un altro”, ha dichiarato Belinelli, riferendosi alla sua seconda esperienza in maglia Virtus, culminata nel trionfo in Gara 3 a Brescia contro la Germani.

Un addio da leggenda?

Con 38 anni alle spalle e una carriera che lo ha visto vincere l’anello NBA con i San Antonio Spurs nel 2014, Belinelli rappresenta una delle icone assolute del basket italiano. Le sue parole fanno capire quanto il pensiero del ritiro non sia più solo una suggestione:

“Dopo Gara-3 mi sono fermato da solo sul pullman e ho riflettuto su tantissime cose. Anche il giorno dopo, svegliandomi accanto a mia moglie e ai miei bimbi, ho pensato: ‘Sai che alla fine non sono così triste senza basket?’. Penso di aver dato tutto, ed essere uscito come un campione.”

Un’eredità pesante per la Virtus Bologna

Nel caso in cui Marco Belinelli decidesse davvero di appendere le scarpe al chiodo, la Virtus perderebbe un leader carismatico e tecnico fondamentale per i recenti successi. Ma lo farebbe celebrando la chiusura perfetta di una carriera leggendaria, capace di ispirare generazioni di giocatori italiani e non solo.

Il pubblico, i tifosi e il mondo del basket attendono ora la decisione definitiva, ma se sarà addio, sarà quello di un campione che ha saputo scegliere il momento giusto per uscire di scena.