Marco Belinelli si racconta: “Piangevo ogni volta che dovevo tornare negli Stati Uniti”

Marco Belinelli ha partecipato a Basketball & Conversations, il format ideato da LBA in cui Gianluca Basile intervista i grandi del basket italiano.

Il Beli ha raccontato aneddoti molto interessanti sulla sua esperienza in NBA.

A breve dovrò ritirarmi e perciò ho ancora più voglia di vincere però non sarei disposto a scendere di categoria. Ho giocato 13 anni in NBA ma sono sempre rimasto legato a Bologna. Qui ho amici e famiglia, ogni anno quando dovevo partire per gli Stati Uniti per me era un dramma, piangevo perché mi veniva nostalgia di casa già prima di partire. Poi lì stavo benissimo ma mi è successo ogni volta.