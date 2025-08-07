Marco Belinelli-Virtus Bologna, ecco quale sarà il suo nuovo ruolo

Marco Belinelli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera insieme alla Virtus Bologna. Dopo aver alzato al cielo lo Scudetto 2025 con le VuNere sul parquet di Brescia, in molti hanno identificato quel momento come l’ultimo atto della sua avventura da giocatore. Sebbene non sia ancora arrivato l’annuncio ufficiale del ritiro dal basket giocato, tutti gli indizi portano in quella direzione.

Un nuovo ruolo in casa Virtus Bologna

Come riportato da Il Corriere di Bologna a cura di Luca Aquino, Marco Belinelli è destinato a restare nell’universo Virtus Bologna con un nuovo ruolo da Ambassador del club. Una figura di rappresentanza, sul modello di Gigi Datome all’Olimpia Milano, che porterà i colori bianconeri in giro per l’Italia e per l’Europa, partecipando a eventi sportivi, sociali e istituzionali.

Il presidente Massimo Zanetti aveva già accennato all’idea, confermandola poi durante la presentazione dello sponsor Olidata: per Marco c’è già pronto un posto nella società, in attesa che sia lui stesso a dare l’annuncio ufficiale del ritiro.

Una carriera leggendaria: dall’NBA allo scudetto 2025

Marco Belinelli è stato, e resta, un’icona del basket italiano. Primo e unico italiano a vincere un titolo NBA (con i San Antonio Spurs nel 2014) e a trionfare nella gara del tiro da 3 punti all’All Star Game, Belinelli ha lasciato un segno indelebile sia oltreoceano che in patria.

La sua carriera è un mosaico di successi:

Debutto a 16 anni con tripla nel 2002 con la Virtus

Scudetto 2005 con la Fortitudo Bologna

13 anni in NBA tra Golden State, San Antonio, New Orleans, Chicago, Sacramento, Atlanta, Philadelphia e Charlotte

Il ritorno alla Virtus nel 2020 con altri trofei in bacheca: Scudetto 2021 e 2025, EuroCup 2022, 3 Supercoppe italiane

In arrivo una partita di addio?

L’annuncio del ritiro potrebbe essere accompagnato da un grande evento celebrativo: una partita d’addio con la partecipazione di amici e compagni di squadra che hanno segnato il percorso di Belinelli. Un omaggio a una carriera da sogno, che lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati.

La Virtus cerca un ultimo tassello

In attesa della comunicazione ufficiale di Belinelli, la Virtus Bologna continua a lavorare sul mercato. Lo staff tecnico guidato da Dusko Ivanovic è alla ricerca di un lungo straniero per completare il roster.

Dopo il mancato ingaggio di Francesco Ferrari, la pattuglia italiana resterà verosimilmente invariata: Pajola (capitano), Hackett, Akele, Diouf, Niang, Canka e Accorsi.