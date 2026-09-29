Marco Belinelli: “Virtus Bologna? Non ci collaboro più, non li sento da marzo”

Subito dopo il suo ritiro dal basket giocato, nella offseason 2025, Marco Belinelli aveva deciso di rimanere in Virtus Bologna come brand ambassador: un ruolo simbolico che suggellava la vita in bianconero del giocatore, dalle giovanili nel 1997 al 2003 e poi ancora dal 2020 al 2025. In realtà l’esperienza del Beli in questa nuova posizione lavorativa è durata molto poco, come ammesso da lui stesso in un’intervista a TRC.
“Sto seguendo poco la stagione, non collaboro più con la Virtus. Non li sento praticamente da marzo. Sono una squadra giovane, possono essere una sorpresa che farà bene, il percorso darà le risposte” ha dichiarato Belinelli.
Belinelli è stato una bandiera delle V Nere, con le quali ha vinto due Scudetti, una EuroCup, una Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane.
Foto: Virtus Bologna
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