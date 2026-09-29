belinelli

Marco Belinelli: “Virtus Bologna? Non ci collaboro più, non li sento da marzo”

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Marco Belinelli: “Virtus Bologna? Non ci collaboro più, non li sento da marzo”

Subito dopo il suo ritiro dal basket giocato, nella offseason 2025, Marco Belinelli aveva deciso di rimanere in Virtus Bologna come brand ambassador: un ruolo simbolico che suggellava la vita in bianconero del giocatore, dalle giovanili nel 1997 al 2003 e poi ancora dal 2020 al 2025. In realtà l’esperienza del Beli in questa nuova posizione lavorativa è durata molto poco, come ammesso da lui stesso in un’intervista a TRC.

“Sto seguendo poco la stagione, non collaboro più con la Virtus. Non li sento praticamente da marzo. Sono una squadra giovane, possono essere una sorpresa che farà bene, il percorso darà le risposte” ha dichiarato Belinelli.

Belinelli è stato una bandiera delle V Nere, con le quali ha vinto due Scudetti, una EuroCup, una Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane.

Foto: Virtus Bologna

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

hall milano

Hall si prende Milano: l’Olimpia supera sulla sirena una bella Virtus Bologna nell’euroderby

Francesco Manzi
moore jr

Wendell Moore Jr chiude il roster della Virtus: Bologna lo “scippa” al Partizan (e alla SPQR)

Francesco Manzi
marcus carr

Virtus Bologna, a che punto è la costruzione del roster 2026-27?

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.