Marco Ramondino pronto a trasferirsi in un top team turco?

Marco Ramondino è stato esonerato quando settimana fa dal Derthona Tortona ma adesso sembra essere pronto a tornare in panchina. Su di lui ha messo gli occhi uno dei top team turchi e una delle migliori formazioni in Europa: il Galatasaray Istanbul.

A riportare la notizia per primo è stato il solito ottimo Giuseppe Sciascia su Superbasket. Niente da fare con Pozzecco, che era tra le ipotesi, poiché ha detto che vuole concentrarsi sulla Nazionale fino a luglio per cercare di portare gli Azzurri ai Giochi Olimpici, per poi pensare a una squadra di club da luglio in poi.

Marco Ramondino è quindi l’unico straniero della lista del Galatasary. L’alternativa all’ex Casale Monferrato è Yakup Sekizkök, attuale coach del Darassufaka. Chiaramente la pista dell’allenatore turco è più complicata perché non è libero ma è ancora sotto contratto e sta allenando una formazione nello stesso campionato del Galatasaray. Per questo motivo Ramondino è leggermente in vantaggio, anche se sappiamo che, se in Turchia vogliono una cosa, di solito la ottengono.

Stiamo a vedere cosa succederà nella giornata di oggi, di certo sarà abbastanza cruciale per il futuro dell’ex Tortona e della sua carriera.

