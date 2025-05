Marco Ramondino pronto ad una nuova avventura: allenerà in Germania

Marco Ramondino, dopo una stagione a Scafati conclusasi con la retrocessione del club gialloblu, si prepara ad affrontare la sua prima esperienza all’estero in carriera. L’allenatore irpino, 43 ad agosto, è stato annunciato nelle scorse ore come il nuovo head coach del Syntainics Mitteldeutscher Basketball Club, squadra che milita in Bundesliga.

Il Mitteldeutscher è un club modesto, che negli anni scorsi lottava per non retrocedere ma nella stagione che si sta concludendo ha vinto la sua prima Coppa di Germania. Si tratta del secondo trofeo nella storia della squadra tedesca dopo la FIBA EuroCup Challenge del 2004. In questa stagione il Mitteldeutscher è arrivato 8° in classifica ed è stato eliminato 3-0 al primo turno di Playoff dal Bayern Monaco.

Ramondini come detto arriva da una breve esperienza a Scafati, negli anni scorsi aveva però fatto le fortune di Tortona, portata fino in Serie A, in finale di Coppa Italia e in Basketball Champions League partendo dalla Serie A2.