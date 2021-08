Marco Sodini: “Riporterò Cantù in Serie A”

La Pallacanestro Cantù dopo la retrocessione della passata stagione giocherà nel campionato di Serie A2. L’obiettivo è stato fin da subito chiaro: tornare in Serie A il prima possibile. Di questo sembra essere sicuro anche Marco Sodini, tornato a Cantù proprio per raggiungere l’obiettivo. In un’intervista al “Corriere di Como” l’allenatore ha dimostrato di avere le idee ben chiare:

“Ho sdoganato l’ambizione, che credo sia imprescindibile per una squadra come Cantù: quello che vogliamo è niente di diverso dal riportare Cantù in serie A, perché Cantù è Serie A“.

“Abbiamo un obiettivo sportivo assolutamente chiaro e ben delineato, la società ha fatto di tutto per fare la serie A, non è stato possibile e ci dobbiamo tornare sul campo; io, poi, sono noto per avere un occhio di riguardo per i ragazzi giovani e quest’anno la costruzione della squadra ha cercato i migliori giocatori possibili, avendo anche la disponibilità economica”.