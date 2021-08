Marco Spissu ci riprova: destinazione Unics Kazan

Marco Spissu potrebbe giocare in Eurolega la prossima stagione nonostante il passaggio a vuoto con Malaga.

Secondo quanto riportato da Emiliano Carchia di “Sportando”, il giocatore azzurro sarebbe molto vicino a chiudere un accordo con l’Unics Kazan, squadra russa che partecipa alla VTB League.

Marco Spissu is close to joining Unics Kazan, sources tell @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 19, 2021