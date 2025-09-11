Marco Spissu e l’addio di Pozzecco: “Noi lo sapevamo già, dispiace perché si era creato qualcosa di speciale”

Marco Spissu è probabilmente il giocatore più legato a Gianmarco Pozzecco, non solo in Nazionale ma in generale. Il playmaker azzurro aveva già lavorato col Poz alla Dinamo Sassari, per poi ritrovarlo con l’Italia. Proprio il CT gli ha dato un ruolo importante in Nazionale, facendone il playmaker titolare e definendolo spesso come un figlio, l’ultima volta proprio durante questo EuroBasket.

Intervistato da La Nuova, Spissu ha parlato delle dimissioni di Pozzecco rivelando che il tecnico aveva comunicato in anticipo ai giocatori delle sue intenzioni. D’altronde il suo contratto con l’Italbasket era in scadenza: “Noi lo sapevamo già, ce l’aveva comunicato in anticipo. Dispiace perché era stato creato qualcosa di speciale a livello di gruppo, con grande voglia di competere, stare bene e soprattutto di venire a giocare con la nazionale. Spero che questo spirito continui a esserci negli anni futuri”.

In questo Europeo, Marco Spissu ha mantenuto 5.8 punti di media giocando oltre 19′ di media, minutaggio inferiore solo a Fontecchio, Melli, Pajola e Thompson.