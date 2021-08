Marco Spissu: “Si chiude una porta e si apre un portone. Adios”

È arrivata nelle ultime ore l’ufficialità dell’accordo raggiunto tra Marco Spissu e l’Unics Kazan.

Il giocatore ex Sassari ha firmato un contratto della durata di 1 anno con un’opzione sul secondo con la formazione russa che milita nella VTB League e partecipa all’Eurolega.

Lo stesso Spissu è tornato a parlare sui social, in particolare sul suo profilo Twitter, dopo la vicenda legata al mancato passaggio a Malaga.

È proprio vero… si chiude una porta e si apre un portone…. Can’t wait for this opportunity in front of me, let’s go @unicsbasket ! Adios 👋🏻👋🏻😉 pic.twitter.com/cVpJgBZmxw

— Marco Spissu (@minispi) August 19, 2021