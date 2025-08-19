Marco Stefano Belinelli, un ragazzo italiano che ha toccato il cielo a suon di triple

Ci sono storie che non finiscono davvero. Si fermano, si chiudono in un abbraccio, e restano lì, dentro la memoria di chi le ha vissute. Marco Belinelli ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato, e per chi ama questo sport in Italia è come salutare un fratello maggiore, un compagno di viaggio che ci ha accompagnati per quasi vent’anni.

Un sogno nato in provincia

Tutto è iniziato a San Giovanni in Persiceto, un paese in provincia di Bologna. Un bambino con il pallone da basket sempre in mano, che passava ore in cameretta e poi sui playground a tirare, immaginando di vivere quelle notti NBA viste solo nelle VHS.

Quella passione diventò presto talento, e quel talento divenne determinazione. Non bastava giocare bene: Belinelli voleva arrivare dove nessun italiano era mai riuscito.

La scalata fino all’NBA

Dopo l’esordio giovanissimo con la Virtus Bologna, Marco passò alla Fortitudo, e da lì cominciò a farsi notare a livello europeo. Poi, nel 2007, il momento che cambiò la sua vita: la chiamata al Draft NBA.

Belinelli realizzava il sogno di ogni ragazzo con la passione per il basket: volare oltreoceano e indossare la maglia di una franchigia NBA. Iniziò così un viaggio lungo oltre dieci anni, fatto di sacrifici, trasferimenti, notti difficili, ma anche di gioie immense.

Il primo italiano campione NBA

Il 2014 resterà per sempre scritto nella storia dello sport italiano. Con la maglia dei San Antonio Spurs, Marco Belinelli solleva il Larry O’Brien Trophy: è il primo italiano a diventare campione NBA.

Quel momento non appartiene solo a lui, ma a tutti noi. A ogni bambino che ha sognato davanti a un canestro improvvisato in cortile, a ogni appassionato che si è svegliato alle 3 del mattino per guardarlo giocare. Belinelli era lì per dimostrare che sì, anche un ragazzo italiano può toccare il cielo dell’NBA a suon di triple, lui che è anche diventato il re del Three Point Contest per una notte.

Un guerriero, sempre

Non è stato un cammino facile. Marco ha indossato tante maglie NBA, passando dai Golden State Warriors ai Toronto Raptors, dai New Orleans Hornets agli Chicago Bulls, dai Sacramento Kings agli Atlanta Hawks, fino a Philadelphia e San Antonio.

Ovunque, Belinelli ha portato il suo tiro, la sua fame, la sua grinta. E soprattutto ha portato un messaggio: non importa quante volte cadi, importa quante volte trovi la forza di rialzarti.

Il ritorno a Bologna, per chiudere il cerchio

Dopo l’esperienza americana, Marco scelse di tornare a casa, alla sua Bologna, con la maglia della Virtus. Non era soltanto un ritorno romantico, ma un atto d’amore. In bianconero, Belinelli ha aggiunto trofei e successi, ma soprattutto ha regalato ai tifosi il privilegio di veder giocare da vicino un campione che aveva calcato i parquet più prestigiosi del mondo.

L’ultimo capitolo

Ora, il momento dell’addio. Ma chiamarlo addio sembra sbagliato. Perché Marco Stefano Belinelli resterà sempre parte del nostro basket. Resterà nei ricordi delle triple segnate con una naturalezza disarmante, nelle esultanze, nelle notti insonni passate davanti alla TV, negli occhi pieni d’orgoglio di chi lo ha seguito passo dopo passo. Beli non lascia solo un’eredità sportiva, ma soprattutto umana: la dimostrazione che i sogni, anche i più grandi, si possono realizzare.

Grazie Marco

Grazie per averci fatto sognare, per aver portato il nome dell’Italia così in alto, per ogni momento in cui ci hai fatto sentire parte della tua storia.

Grazie per il coraggio, per la tenacia, per le cadute e le risalite.

Grazie per averci insegnato che con lavoro, passione e cuore non esistono limiti.

Il parquet non ti vedrà più da protagonista, ma la tua leggenda resterà per sempre.

Ciao Marco, leggenda eterna del basket italiano. 🏀🇮🇹