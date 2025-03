Marcus Denmon, ex Brindisi e Panathinaikos, è stato arrestato per rapina armata

Marcus Denmon, ex giocatore in varie formazioni europee compresa Brindisi nella stagione 2014-15, è stato arrestato con l’accusa di rapina a mano armata nella contea di Tulsa, in Oklahoma.

Il fatto è avvenuto il 17 gennaio 2025, quando Denmon e suo fratello Malik avrebbero aggredito una donna mentre caricava bagagli nella sua auto presso il complesso di appartamenti Cascata a Tulsa. La vittima stava per recarsi a una festa di addio al nubilato a Kansas City, Missouri, e ha riferito che le sono stati sottratti beni personali, tra cui una somma di denaro contante compresa tra 15.000 e 16.000 dollari.

Le indagini hanno rivelato che l’auto utilizzata nella rapina, una Chevrolet Malibu bianca, era stata noleggiata da Marcus Denmon il 14 gennaio, tre giorni prima dell’accaduto. Inoltre, sono stati rilevati depositi in contanti sospetti presso vari sportelli automatici Bank of America nell’area di Kansas City, per un totale di quasi 4.000 dollari tra il 17 e il 26 gennaio, e oltre 2.500 dollari tra il 17 e il 21 gennaio.

Marcus Denmon ha giocato per quattro anni all’Università del Missouri, ottenendo riconoscimenti come la nomina nel First-Team All-Big 12 nel 2011 e nel 2012. Nel 2012, è stato selezionato alla 59º chiamata assoluto nel Draft NBA dai San Antonio Spurs, senza però mai giocare nella Lega. La sua carriera professionistica lo ha portato invece in Europa e in Cina, con esperienze in squadre di vario livello, dallo Chalon, a Brindisi, fino al Panathinaikos in EuroLega.

Attualmente, sia Marcus che Malik Denmon sono detenuti in attesa di estradizione in Oklahoma, la sua cauzione è stata fissata a 50.000 dollari.