Marcus Smart, buyout con Washington: andrà ai Lakers

Marcus Smart nelle prossime ore cambierà squadra, dopo un anno tra Memphis Grizzlies e Washington Wizards senza particolari lampi. Lo specialista difensivo, diventato un elemento chiave nel percorso dei Celtics verso le NBA Finals del 2022, avrebbe già un accordo biennale da 11 milioni di dollari complessivi con i Los Angeles Lakers. Una mossa simile a quella che i giallo-viola hanno fatto con Deandre Ayton, arrivato dopo il buyout dei Suns.

Smart, 31 anni, ha segnato 9.1 punti di media nella scorsa stagione tra Memphis e Washington, disputando solo 34 partite per vari infortuni. La stagione precedente, in maglia Grizzlies, si era invece fermato a 20 per un totale di 54 partite negli ultimi due anni.

Al suo picco, Marcus Smart è stato per diversi anni uno dei migliori difensori NBA ed ha vinto il Defensive Player of the Year nel 2022.

BREAKING: Marcus Smart has agreed to a contract buyout with the Washington Wizards and intends to sign a two-year, $11 million deal with the Los Angeles Lakers after clearing waivers, sources tell ESPN. A return to a grand stage for the 2022 NBA Defensive Player of the Year. pic.twitter.com/8g9Bxzz11E

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2025