Marcus Smart rinnova per altri quattro anni con i Boston Celtics

Marcus Smart si lega ai Boston Celtics. La guardia ha firmato un prolungamento di quattro anni per $77.1 milioni di dollari totali, contratto che è completamente garantito.

ESPN Sources: Boston Celtics G Marcus Smart has agreed to a four-year, $77M extension. New deal starts in 2022-‘23 with no player option and secures him at $90M-plus through 2025-‘26.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 16, 2021