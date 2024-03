Mario Chalmers spiega in cos’è COMPLETAMENTE DIVERSO LeBron James da Kobe e Jordan

LeBron James è uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi e per questo è stato un leader in ogni squadra in cui ha militato, compresi i Miami Heat in cui giocava Mario Chalmers.

Non solo ha un ruolo di guida nei confronti dei giocatori, ma a volte sembra che James abbia più influenza sulla squadra di quanto ne avrebbe un normale giocatore. Per questo motivo, la gente scherza e chiama James LeGM, sottintendendo che è lui a decidere se vuole scambiare qualcuno, prendere qualcuno, ecc.

Alcuni giocatori del passato hanno raccontato che altri grandi del basket, come Michael Jordan e Kobe Bryant, erano temuti dai loro compagni di squadra. LeBron James era compagno di squadra di Mario Chalmers negli Heat, e Chalmers insiste sul fatto che il fattore paura non è il caso di James. Ecco il suo scambio con Shaquille O’Neal in The Big Podcast with Shaq.

Shaq: Ho sentito giocatori dire, compreso me, che temevano Mike. Ho sentito giocatori della tua generazione dire che temevano Kobe. Non ho mai sentito nessun giocatore dire di temere LeBron James.

Mario Chalmers: Sai che mi hanno ucciso per questo.

Shaq: Perché? Non verrai ucciso qui.

Mario Chalmers: Quando l’ho detto la prima volta la gente mi ha ucciso per questo. Non pensavo che i giocatori temessero LeBron come temevano Jordan. Non è che non si debba temere Bron, penso solo che alla fine della giornata Bron ne abbia passate così tante che voleva essere apprezzato.

