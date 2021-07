Mario Hezonja resta in Europa e firma un 1+1 con l’UNICS Kazan

Mario Hezonja ha firmato un contratto di un anno con un’opzione per un’altra stagione con i russi dell’UNICS Kazan, come ha annunciato dalla stessa squadra quest’oggi.

Супер-трансфер этого сезона🔥

⠀

Марио Хезонья – новый игрок БК УНИКС⚡️

⠀

Контракт с хорватским форвардом @mariohezonja рассчитан на один год, с опцией продления еще на один. pic.twitter.com/wy6cEQZ90q — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 31, 2021

Hezonja, 26 anni, ha recentemente rifiutato l’offerta finale del Panathinaikos OPAP, optando per il passaggio dalla fortissima formazione greca a quella russa. Ha scelto di rimanere in EuroLega spostando i suoi talenti in Russia. La stagione 2021-2022 sarà la sua quinta nella massima competizione europea per club.

Lo swingman croato è tornato in EuroLeague la scorsa stagione dopo aver completato un’avventura NBA di cinque anni. Ha tenuto una media di 14,4 punti, 2,5 rimbalzi e 1,3 assist a partita con i Greens.

Il suo curriculum NBA dice che ha 335 partite, tra cui 5 ai playoff con i Portland Trail Blazers nella bolla del 2020. Hezonja ha militato anche per gli Orlando Magic e i New York Knicks.

L’ultima grande mossa estiva dell’UNICS Kazan, ovvero il croato Mario Hezonja, arriva dopo le aggiunte di Tonye Jekiri, Lorenzo Brown, Evgeny Valiev, Will Thomas, Artem Komolov, Andrey Vorontsevich e Vyacheslav Zaytsev. La squadra ha anche rinnovato John Brown, Isaiah Canaan, Dmitrii Uzinskii e Artem Klimenko, dopo aver ingaggiato Velimir Perasovic come nuovo capo allenatore. Insomma, mica male i russi per essere dei novellini della competizione.

Leggi anche: Ora è ufficiale: Sasha Djordjevic è il nuovo head coach del Fenerbahce