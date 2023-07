MarJon Beauchamp, quando la gloria arriva in un torneo estivo

Se non avete mai sentito nominare MarJon Beauchamp non sentitevi in colpa.

Scelto alla #24 del Draft 2022, ha giocato una stagione da rookie senza infamia e senza lode con i Milwaukee Bucks. Gli addetti ai lavori, però, pensano che abbia un ottimo potenziale.

Se ne è visto un assaggio qualche giorno fa al CrawsOver, torneo organizzato da Jamal Crawford a Seattle. Qui Beauchamp ha giocato una partita assurda, mettendo a segno ben 83 punti, nuovo record del torneo.

Si tratta, a dire il vero, di una partita un po’ “gonfiata”. Beauchamp è partito bene ma nella seconda parte del match, quando era in odore di record, la gara è diventata un suo show personale per consentirgli di segnare il più possibile.

MarJon Beauchamp dropped a record 83 PTS tonight at @thecrawsover

📲 https://t.co/NEIf5hezZ2 pic.twitter.com/XShIukEpCC — NBA (@NBA) July 30, 2023

In ogni caso l’impresa è stata rilanciata da diversi media americani e addirittura dai canali social ufficiali della NBA. In poche ore Beauchamp è diventato un giocatore di culto, specialmente nel mondo online. La sua speranza è che la fama acquisiti in un torneo estivo come tanti non si riveli effimera e lo aiuti a conquistare maggior spazio in maglia Bucks.