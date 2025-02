Mark Cuban ha cercato di fermare la trade di Luka Doncic ai Lakers

La trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers ha sconvolto i fan dei Dallas Mavericks e, secondo Marc Stein, anche Mark Cuban ha cercato in extremis di impedirla. Tuttavia, il suo intervento è arrivato troppo tardi.

“Quando Cuban ha scoperto della trade tra Luka e Anthony Davis, era già fatta. Patrick Dumont non gli aveva chiesto consiglio. Fonti dicono che Cuban abbia implorato Nico Harrison di non procedere con lo scambio… solo per scoprire che l’accordo era già stato sigillato con una stretta di mano”.

Il declino dell’influenza di Mark Cuban nei Mavericks

Per anni, Mark Cuban ha sottolineato l’importanza di Luka Doncic per i Mavericks, dichiarando più volte di essere disposto a fare qualsiasi cosa per trattenerlo a Dallas. Tuttavia, la sua influenza all’interno della franchigia è diminuita da quando è diventato un proprietario di minoranza. Il nuovo proprietario di maggioranza, Patrick Dumont, ha recentemente riconosciuto e previsto la reazione negativa dei tifosi dopo aver ceduto il 25enne sloveno, che solo la scorsa stagione aveva portato i Mavs alle NBA Finals.

Cuban e il legame speciale con Doncic

Cuban ha sempre avuto un rapporto stretto con Doncic, seguendolo anche durante le sue competizioni con la nazionale slovena. Nel 2022, ha persino assistito alle partite di Luka dal vivo a EuroBasket in Germania, mostrando il suo sostegno incondizionato.

Il commento ironico di Cuban sulla trade

Parlando pubblicamente per la prima volta dopo il clamoroso scambio che ha portato Doncic ai Lakers, Mark Cuban ha rilasciato una dichiarazione pungente durante una conversazione con Bill Gates.

“Se dopo aver lasciato Microsoft avessi scoperto che l’ex CEO Steve Ballmer aveva scambiato Windows 11, il nuovo sistema operativo all’avanguardia, per Windows 10, il sistema operativo Hall-of-Fame ma più vecchio, cosa avresti fatto?”, ha detto Cuban con un sorriso.