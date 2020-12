Mark Cuban spiega perché Luka Dončić non era in piena forma all’inizio della stagione con Dallas

Mark Cuban sa che Luka Dončić non è arrivato alla stagione NBA 2020-2021 al meglio della forma. Lo sloveno è stato schernito per la sua non eccellente forma fisica durante l’inizio della stagione con i Dallas Mavericks.

Il proprietario dei Mavs, Mark Cuban, crede di conoscere il motivo per cui Dončić non si è presentato al top del suo stato fisico all’inizio del 2020-2021:

Cuban ha detto a Sportsradio 96.7 FM / 1310 AM The Ticket che i Mavs si aspettavano che Wonder Boy giocasse per la Nazionale slovena in offseason. A causa del COVID-19, i loro piani sono saltati e gli allenamenti che avrebbero potuto mantenere Dončić in una forma esplosiva non ci sono stati.

Ora Lukino sta pian piano perdendo i chili in eccesso e comunque è stato tra i protagonisti della sfavillante vittoria dei texani contro i Los Angeles Clippers.

