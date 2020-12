Markelle Fultz rinnova il suo contratto con gli Orlando Magic

Markelle Fultz non sarà free agent la prossima estate: la ex prima scelta assoluta ha trovato la sua casa, almeno per il momento, agli Orlando Magic e ha deciso di rinnovare con un triennale da 50 milioni di dollari.

Fultz arriva dalla prima vera stagione NBA giocata per intero: 12.1 punti e 5.1 assist di media in 72 partite, raggiungendo i Playoff a Est.

Long journey for Fultz, the former No. 1 overall pick, to a $50M rookie extension with the Magic. Orlando has been thrilled with his progress there, and he's become a key part of franchise's future. https://t.co/TTxCnzvn72

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020