Markus Howard batterà un clamoroso record di EuroLega, con questo ritmo

Markus Howard è una delle novità più positive di questa stagione di EuroLega. L’americano, arrivato al Baskonia dai Denver Nuggets, sta realizzando 19.0 punti di media in meno di 21′ ed è già andato per due volte sopra i 30 punti. In coppa, Howard non ha mai toccato i 25′, eppure è quarto per punti di media nella competizione.

Le sue statistiche sono ancora più impressionanti se proiettate sui 40′: salgono infatti a 36.2 punti di media. Se dovesse mantenere questo ritmo o anche rallentare un po’, Howard stabilirebbe un nuovo record della storia dell’EuroLega. Nella stagione 2000-01, una leggenda come Alphonso Ford, al quale poi è stato appunto intitolato il premio di capocannoniere della competizione, aveva realizzato “solo” 30.2 punti a partita proiettati sui 36′.

Come se non bastasse, Markus Howard guida l’EuroLega anche per triple segnate (3.8 di media).