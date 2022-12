Markus Howard ha stabilito il nuovo record di triple del Baskonia

Markus Howard, alla sua prima stagione in Europa, sta facendo subito la differenza sia in Liga ACB che in EuroLega. L’americano segna 14.9 punti di media in coppa (con 5 partite sopra i 20 e due sopra i 30 punti), giocando però meno di 21′ a partita. In Liga gioca addirittura meno, circa 18′ di media, e segna comunque 12.0 punti a partita. Oggi contro Gran Canaria è stato in campo 22′, risultando l’assoluto protagonista della gara con 34 punti e soprattutto 9 triple segnate (su 12 tentate).

Le 9 triple segnate da Howard rappresentano un nuovo record per il Baskonia, visto che il primato di 8 apparteneva finora a Stombergas, Perasovic e Rakocevic, tutti a pari-merito. Il record della Liga è invece di Jacob Pullen, che nella stagione 2013-14 ne segnò 12.