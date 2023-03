Marshall Glickman, CEO di EuroLega, parla di Dubai, Parigi e Londra

Intervistato da Walla! sport, il CEO della Turkish Airlines EuroLeague, Marshall Glickman, ha parlato del prossimo futuro della competizione europea, discutendo del mercato a Dubai, Parigi e Londra.

La novità più importante è che non ci saranno squadre di Dubai nella Regular Season 2023-24. “La prossima stagione non ci sarà una squadra di Dubai in Eurolega. Abbiamo avuto molte conversazioni con loro, ormai da due anni, e l’argomento ci interessa. Se riusciamo a realizzarlo, accadrà solo dopo aver pianificato. È una situazione diversa e speciale”, ha detto Glickman.

La logistica e la cultura del basket giocano un ruolo importante nella decisione di far entrare una squadra di Dubai in EuroLega. “Pensa, per esempio, alla logistica: se per Tel Aviv ci vogliono quattro ore per arrivarci, per Dubai ce ne devi mettere sette… Non è facile. C’è un mercato in crescita lì, ci sono soldi e c’è un palazzetto enorme, ma non c’è ancora storia e tradizione, né campionato, né squadra. Ci piacerebbe vedere il basket iniziare a svilupparsi un po’ lì”, ha aggiunto.

Marshall Glickman ha anche affermato che non sarà possibile far entrare per prima la squadra di Dubai attraverso l’EuroCup. “L’Eurocup ha club davvero piccoli con un budget basso e sarà difficile chiedere loro di volare a Dubai. Sarebbe davvero bello portare Dubai nella famiglia dell’EuroLega e sarebbe anche una dichiarazione politica. Mi piace vedere greci e turchi insieme in campo e guardare gli israeliani giocare contro gli arabi di Dubai, sarebbe fantastico”, ha dichiarato il CEO di EuroLeague.

Infine, ha lasciato aperta la porta dell’EuroLega per il Paris Basketball e per i London Lions. “Penso decisamente che Londra e Parigi saranno in Eurolega in futuro. Abbiamo fatto ricerche cinque anni fa con l’azienda Deloitte e abbiamo visto che è possibile aumentare il mercato in Germania, Francia e Inghilterra”, ha aggiunto Glickman.