Marshall Glickman si dimette da CEO di EuroLega

Il CEO ad interim della Turkish Airlines EuroLeague, Marshall Glickman, lascerà l’azienda dopo la scadenza del suo contratto, il 31 luglio. La decisione è stata annunciata con la seguente dichiarazione:

“Marshall Glickman, CEO ad interim di Euroleague Basketball, ha annunciato che si dimetterà dal suo ruolo di CEO dopo la scadenza del suo contratto il 31 luglio 2023. Il Consiglio di amministrazione di Euroleague Commercial Assets si riunirà di nuovo nelle prossime due settimane per discutere del suo potenziale futuro ruolo di consulenza e i prossimi passi per nominare un nuovo amministratore delegato per l’organizzazione”.

Dopo solo una stagione al fianco di Dejan Bodiroga, Marshall Glickman non ha avuto il supporto della stragrande maggioranza dei club di EuroLeague.

Secondo fonti di Eurohoops, la possibilità di un’estensione del suo contratto era l’unico argomento sul tavolo. Alla fine, con Glickman che comprendeva la situazione, la sua decisione di dimettersi è stata la naturale evoluzione delle cose.

Dopotutto, in teoria, Glickman fino ad ora è rimasto CEO ad interim e non ha ottenuto un’estensione del suo accordo. Resta da chiedersi chi sarà il prossimo amministratore delegato visto che i club-azionisti stanno già lavorando per trovare un sostituto. Nel frattempo, Dejan Bodiroga mantiene la sua carica di presidente di EuroLeague e non è mai stato messo in discussione.

Leggi anche: Kyrie Irving sogna di formare i Big Three con LeBron James… ma a Dallas!