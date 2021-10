L’Agribertocchi Orzinuovi comunica ufficialmente di aver trovato un accordo con coach Massimo Bulleri per la guida tecnica della prima squadra fino al termine della stagione con opzione per l’anno successivo.

Classe 1977 e nativo di Cecina, Massimo Bulleri è stato, da giocatore, uno dei playmaker più forti nella storia della pallacanestro italiana, vestendo canotte blasonate come quelle di Milano, Treviso e Virtus Bologna e vincendo con la Nazionale Maggiore una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e una medaglia di bronzo agli Europei di Svezia 2003.

Appese le scarpette al chiodo, Massimo Bulleri, nella stagione 2017/2018, viene chiamato dalla Pallacanestro Varese (Serie A) per ricoprire il ruolo di vice allenatore alle spalle di coach Attilio Caja. Durante l’estate del 2019 decide di accettare la proposta di Ravenna (Serie A2), in qualità di vice allenatore lavorando con coach Massimo Cancellieri, con il quale disputa un campionato importante, prima che la pandemia costringa la federazione a sospendere ogni attività. La scorsa annata è di nuovo di scena presso la Pallacanestro Varese (Serie A), dove riveste il ruolo di capo allenatore e conduce il sodalizio biancorosso alla salvezza.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così l’ingaggio di coach Massimo Bulleri: «E’ doveroso un saluto a coach Fabio Corbani, che è stato con noi a cavallo di tre stagioni e ha sicuramento contribuito alla crescita sia dell’ambiente che della società, dall’alto della sua esperienza in Serie A2. Purtroppo questa stagione non è iniziata bene e, ragionando su tutto quanto è accaduto negli ultimi due mesi, abbiamo preso una decisione sofferta, perché, a prescindere dai risultati, non è mai facile cambiare l’allenatore, in quanto si creano rapporti quotidiani ed è complicato dare notizie del genere. Faccio un grosso in bocca al lupo a coach Fabio Corbani per la prosecuzione della sua carriera. Accogliamo coach Massimo Bulleri, un tecnico giovane ed emergente, che, dopo un’eccellente e vittoriosa carriera da giocatore, ha cominciato da quattro anni ad allenare. Siamo convinti che sia un allenatore ambizioso, con voglia di fare e determinato a raggiungere alti livelli e speriamo insieme di invertire la tendenza di questo periodo, in cui abbiamo faticato e non sono arrivati buoni risultati. Per quanto noi riteniamo che valga questa squadra, c’è da svoltare in meglio il più presto possibile, perché perdere il contatto con le altre formazioni può essere deleterio sia per la classifica, che per il morale. Dobbiamo prendere in mano la situazione e fare sempre di più per vincere le partite. Questo deve essere il nostro obiettivo da fissare in testa. Fin da subito si comincia a lavorare in palestra per cercare di preparare al massimo una partita importante come quella di domenica contro Trapani. Un grosso in bocca al lupo a coach Massimo Bulleri. Benvenuto a Orzinuovi!».

Queste le parole di coach Massimo Bulleri, dopo il fresco accordo con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono estremamente contento ed orgoglioso di essere ad Orzinuovi. E’ un’opportunità importante, che cercavo e dove posso tornare a lavorare. E’ un’occasione che voglio sfruttare al meglio che spero e credo possa dare soddisfazione a me stesso, alla società e a tutti i tifosi. Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare».

Alessio Sigalini – Ufficio Stampa S.S.D. A R.L. Pallacanestro Orzinuovi