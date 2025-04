Massimo Cancellieri, un italiano in finale di FIBA Europe Cup

Quest’anno l’unica squadra italiana partecipante ha terminato presto la propria corsa in FIBA Europe Cup: la Dinamo Sassari è infatti stata eliminata al second round, senza partecipare ai Playoff. Ma in finale nella quarta competizione europea per importanza ci sarà comunque un italiano: Massimo Cancellieri ha raggiunto il traguardo da head coach del PAOK Salonicco, che questa sera ha sconfitto 88-90 lo Cholet, ribaltando di misura il passivo dell’andata (terminata 88-89).

PAOK WILL COMPETE FOR A EUROPEAN TROPHY FOR THE FIRST TIME SINCE 1996 ⚫⚪#FIBAEUROPECUP pic.twitter.com/Xfn8772xMS — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025

Per il PAOK sarà la prima finale europea dal 1996, quando perse la Coppa d’Europa contro il Baskonia.

Cancellieri, ex assistente all’Olimpia Milano e capo-allenatore a Montecatini, Veroli, Biella e Ravenna, proverà ora a conquistare il primo trofeo da head coach nella sua carriera. Dopo aver lasciato l’Italia, il tecnico azzurro ha avuto esperienze in Francia con Limoges e Strasburgo, firmando poi col PAOK la scorsa estate. Il club ellenico ha chiuso al secondo posto il primo round e al primo il secondo round. Qualificatosi ai Playoff, il PAOK ha poi sconfitto nell’ordine Friburgo e Cholet: in finale affronterà Bilbao, vincitrice dell’altra semifinale contro Dijon.

Foto: FIBA