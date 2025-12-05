Massimo Zanetti lancia una stoccata all’Olimpia Milano e si difende: “Tutte le squadre perdono soldi”

Massimo Zanetti show ieri alla presentazione di “Virtus campione”, volume fotografico che racconta l’ultimo Scudetto bianconero presentato ieri. Il patron della Virtus Bologna ha ovviamente commentato le notizie che nei giorni scorsi parlavano di un rosso in bilancio di circa 11.5 milioni di euro.

“Tensione finanziaria? C’è sempre stata. Vi ricordate perché sono arrivato qui? Perché la Virtus aveva problemi. Scoprire che una squadra di basket perde soldi è come scoprire l’acqua calda. L’attivo non esiste e vale per tutti. Avete mai visto sui giornali i bilanci dell’Olimpia, di Brescia, di Treviso o di Cremona? Non devo rendere conto a nessuno, la società è mia al 99% e i miei unici soci sono i tifosi. La Virtus è prima in campionato, è in EuroLega, ha vinto un trofeo all’anno, servono altre garanzie? Trovate qualcuno migliore di me” ha dichiarato Zanetti.

Sul suo futuro, che sembrava lontano dalla Virtus Bologna solo un anno fa: “Non andrò via prima della consegna del nuovo palazzetto e devo lasciare la società in buone mani. Ho ricevuto tante telefonate, anche dagli USA, se son rose fioriranno… Perché ci manca ancora uno sponsor per l’EuroLega? Chiediamo tanti soldi, non voglio mettere uno sponsor non all’altezza della Virtus e dell’EuroLega stessa”.

Poi l’attacco a sorpresa a Milano: “La Virtus è la squadra italiana più importante, siamo nati molto prima dell’Olimpia. Loro avranno più Scudetti, ma negli uffici di EuroLega c’è il nostro nome, non il loro. Non c’è paragone tra Virtus Bologna e Milano”.

Infine anche un passaggio su NBA Europe, torneo destinato a prendere il via probabilmente dal 2027 e che al momento non dovrebbe coinvolgere la Virtus: “Solo chiacchiere per dare fiato ai polmoni, non c’è nulla. Come fanno a lasciare fuori Partizan e Stella Rossa per prendere Milan e Manchester United? Che vissuto hanno? È solo una questione di soldi”.