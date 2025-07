Massimo Zanetti su Marco Belinelli: “Resterà con noi, stiamo capendo in che veste. È l’ex capitano, il prossimo sarà Pajola”

Nell’ambito della conferenza stampa di questa mattina, in cui è stato annunciato il nuovo Title e Main Sponsor della Virtus Bologna, il patron Massimo Zanetti ha anche annunciato che Alessandro Pajola sarà il nuovo capitano bianconero. Il playmaker dell’Italbasket riceve i gradi da Marco Belinelli, capitano nelle ultime stagioni: sebbene il giocatore bolognese sembrasse destinato al ritiro dopo la vittoria dell’ultimo Scudetto, ad oggi non ha ancora fatto annunci ufficiali. Zanetti sembra comunque convinto che alla fine si ritirerà.

“Belinelli? Resterà con noi, stiamo studiando che ruolo dargli e cosa a lui piace. Per me Belinelli è l’ex capitano, il nuovo sarà Pajola, è quello che ha più partite con noi, è un giovane già un po’ vecchiotto” ha dichiarato il presidente bianconero.

Beli, 39 anni, ha giocato 27 partite con 10.8 punti di media in LBA nell’ultima stagione, ma lo spazio a sua disposizione si è ridotto a dismisura nei Playoff quando è rimasto in campo meno di 9′ di media. Probabile ora che resti in Virtus con un nuovo ruolo, magari da dirigente.